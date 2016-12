La sua Madeira brucia, Cristiano Ronaldo corre in aiuto

Cristiano Ronaldo cuore d'oro. Funchal, sua città natale, in questi giorni è devastata dagli incendi (di natura pare dolosa) che finora hanno provocato 4 morti, centinaia di intossicati e danni ingenti alle case e alle strutture della città e così l'attaccante del Real è sceso in campo offrendo il proprio aiuto finanziario per coprire parte dei danni: "Mi provoca grande dolore nel cuore ciò che sta accadendo a Madeira" ha scritto.