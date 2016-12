La stampa francese: "Balotelli, ci dobbiamo fidare?"

Per i tifosi del Nizza è già festa. Per Mario Balotelli. Il primo giorno, un trionfo. Ma poi? E' quel che si chiede la stampa francese, che a proposito di SuperMario elenca pregi e, soprattutto, perplessità. L'Equipe riserva ampio spazio all'arrivo nella Ligue 1 del bizzoso campione italiano. 'Il meglio del peggio di Mario Balotelli' titola il sito del quotidiano sportivo francese ricordando come "l'enfant terrible del calcio italiano si è spesso distinto per le sue frasi", ricordandone le cinque uscite più discusse.



Più sotto il giornale transalpino si chiede: "Bisogna credere in lui? Balotelli è atterrato a Nizza dopo due stagioni molto deludenti a Liverpool e a Milano. Rimane un grande giocatore o è stato rovinato dalla sua personalità?". Certamante SuperMario non ha lasciato un gran ricordo tra gli ex compagni dei Reds: "Balotelli? Prenderlo anche gratis è troppo costoso" ha twittato oggi l'ex capitano del Liverpool Jamie Carragher. Una frase - sottolinea il quotidiano spagnolo As - diventata virale in rete.