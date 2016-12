La squadra si allena male: Mihajlovic si arrabbia e se ne va

19:36 - Aria tesa in casa Sampdoria a due giorni dalla sfida di San Siro contro il Milan. Non soddisfatto dell'impegno dei titolari, Sinisa Mihajlovic, furioso, ha infatti deciso di abbandonare l'allenamento e di richiamare la squadra negli spogliatoi per quello che dev'essere stato un chiarimento non esattamente morbido. Il tecnico blucerchiato, in particolare, avrebbe rimproverato ai suoi i troppi errori e un gol incassato banalmente.

In quel momento la squadra dei titolari era formata da Viviano, De Silvestri, Silvestre, Romagnoli, Mesbah, Palombo, Obiang, Eder, Soriano, Eto'o e Okaka. Modulo: il vecchio 4-2-3-1 che la Samp dovrebbe riproporre contro i rossoneri. Sull'undici anti-Milan, pare ovvio, a questo punto sorge più di un dubbio dato che, quando si arrabbia, Mihajlovic non è tipo da far sconti a nessuno. Insomma, tutti sotto osservazione e formazione da decidere solo dopo gli ultimi allenamenti.