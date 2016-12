La Spagna pazza di Alvaro Morata 

17:05 - Cosa ha in comune Alvaro Morata con Raul Gonzalo Blanco, totem della Spagna e del Real Madrid anni 90 e 2000? Molto a leggere dati e coincidenze dei due in camiseta roja. Il primo gol di Raul con la nazionale spagnola è datato 14 dicembra 1996 Spagna-Jugoslavia 2-0, gara valida per le qualificazioni a Francia 1998. E' la terza presenza di Raul con la Nazionale. E Morata? L'attaccante della Juventus proprio come Raul realizza la sua prima rete alla sua terza gara con la Spagna contro l'Ucraina dopo aver preso le misure con Bielorussia e Germania. Gol alla terza presenza per tutti e due e gol con la maglia numero 7 per tutti e due. Morata dunque un predestinato, Morata per il quale Raul è sempre stato l'esempio cui isparirarsi, l'attaccante di riferimento fin da ragazzino.

Morata che si prende la prima pagina dei giornali, che in questo sondaggio di Marca per il 58% degli internauti deve essere il centravanti titolare della Spagna 2.0 di Del Bosque. Morata il delantero che va di moda, che supera la concorrenza di Diego Costa in camiseta roja, che ormai si è preso il posto fisso alla Juventus. Chiuso da Ronaldo, Benzema e Bale a Madrid, spedito da Ancelotti a Torino, Morata dopo un avvio con qualche difficoltà ha dato la sua bella spallata a Llorente. Adesso è lui il centravanti della Juventus, un 9 che segna pure con continuità: già 11 gol fino adesso con i bianconeri contro i 9 dell'anno scorso al Real Madrid. Morata il centravanti del futuro, non per niente nel suo contratto il Madrid ha fatto inserire una clausola di riacquisto. Intanto la Juventus e la Spagna se lo godono.



Regole per i commenti I commenti in questa pagina vengono controllati

Ti invitiamo ad utilizzare un linguaggio rispettoso e non offensivo, anche per le critiche più aspre



In particolare, durante l'azione di monitoraggio, ci riserviamo il diritto di rimuovere i commenti che:

- Non siano pertinenti ai temi trattati nel sito web e nel programma TV

- Abbiano contenuti volgari, osceni o violenti

- Siano intimidatori o diffamanti verso persone, altri utenti, istituzioni e religioni

- Più in generale violino i diritti di terzi

- Promuovano attività illegali

- Promuovano prodotti o servizi commerciali X