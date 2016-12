La smentita diTrapattoni:"Mai parlato di teatrini"

In merito a quanto apparso su alcuni social Giovanni Trapattoni ha smentito decisamente alcune frasi attribuitegli: "Non è assolutamente il mio linguaggio quello che ho trovato riportato in quelle frasi. Non ho mai parlato di teatrini di giornalisti Mediaset che sarebbero stati definiti da me 'mediocri'. Cosa assolutamente non vera in quanto li conosco e ne apprezzo la professionalità. Parlando con l'estensore di quell'articolo mi ero limitato a ricordare che ai tempi in cui io avevo allenato l'Inter, o la Juventus nel secondo periodo, il Milan, già fortissimo, poteva beneficiare anche del supporto mediatico delle televisioni di Silvio Berlusconi. Ma non ho mai parlato di teatrini o cosa del genere".