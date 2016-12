La sfida di Benzema: "Il vero Real batte la Roma. E Zidane..."

La grande notte dell'Olimpico si avvicina. E' Roma-Real Madrid, la Roma risorta di Luciano Spalletti: pronta all'evento, senza paura. Come il Real, ovvio. Come dice Karim Benzema, uno dei padri nobili di questo Real forgiato da Zinedine Zidane. Talenti francesi allo specchio. "Per me -dice Benzema- la cosa più importante è vincere, non solo segnare gol. Conta aiutare la squadra e i miei compagni".



"La Champions League è molto importante. Dovremo prestare attenzione alla velocità dei giocatori della Roma, dal momento che possono farci del male. Giocheranno per vincere perché è una partita molto importante per loro. Vincere dipende da noi, abbiamo buoni giocatori e una grande squadra. Se siamo al massimo vinceremo. Il Madrid è per me la migliore squadra e dove abbiamo i migliori difensori del mondo".

Infine, l'attaccante francese ha parlato di Zidane: "E' stato un grande giocatore e ora è un buon allenatore che porta fiducia e gioco alla squadra. Per noi è una buona cosa. Imparo ogni giorno da lui. E non solo io, ma tutta la squadra perché sa molto di calcio".