La Serie B vara il cartellino verde. E si scopre "violenta"

Il 'cartellino verde' per premiare i giocatori che si distingueranno in campo per gesti di fair play entrerà in vigore tra la 15.ma e la 16.ma giornata del campionato cadetto: a confermarlo il presidente della Lega Serie B, Andrea Abodi, a margine dell'incontro che si è tenuto oggi a Coverciano tra il designatore della Can B, Stefano Messina, e la stampa, presenti tutti gli arbitri e il presidente dell'Aia, Marcello Nicchi.



L'iniziativa era già stata annunciata a inizio stagione. ''Ma è slittata per questioni relative al copyright riguardante un progetto spagnolo e lo studio dei parametri per codificare i gesti meritevoli del riconoscimento - ha spiegato il numero uno della Lega B - Ora siamo pronti e presenteremo il tutto la prossima settimana insieme all'Associazione arbitri''.

Nel corso dell'incontro-confronto odierno, con l'ausilio di filmati e l'esposizione del designatore Farina, è stata fornita una radiografia del torneo cadetto che vede impegnati 26 arbitri, età media 32 anni , 41 assistenti e 26 osservatori.

Un torneo impegnativo anche perché contrassegnato da falli di gioco violenti. ''La passata stagione - ha spiegato Farina - le espulsioni sono state 229, come in nessun altro torneo cadetto europeo, 42 in più rispetto a quella precedente. E numerose sono state anche le espulsioni degli allenatori e di quelli in seconda, 53 contro le 36 dell'anno prima''.

Nel torneo attuale, dopo il 13.mo turno, le espulsioni sono 52, inferiori di 27 rispetto allo stesso periodo di un anno fa, e 781 le ammonizioni (-11). ''Segno che l'incontro avuto con società, tecnici e capitani in agosto sta avendo effetti''.