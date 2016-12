La serie A si svuota: via in 154 per le convocazioni nazionali

I centri sportivi delle squadre di serie A resteranno mezzi vuoti per una decina di giorni: tra amichevoli internazionali, qualificazioni al Mondiale 2018 e alla Coppa d'Africa 2017 (oltre alle rappresentative Under), le nazionali hanno convocato 154 giocatori dalle 20 squadre di club. Spalletti e la Roma ne hanno "persi" 14, seguono Juve, Napoli e Milan a 12 mentre è la Croazia ad averne convocati di più, nove.

Come prevedibile, le squadre che hanno dovuto lasciar partire più giocatori sono quelle di testa anche se è la Roma a vincere questa particolare classifica. Senza 14 giocatori, Spalletti dovrebbe attingere a piene mani dalla primavera per un'eventuale amichevole. Va un po' meglio ai colleghi Allegri (che ha visto lo scambio Barzagli-Rguani), Sarri e Mihajlovic ma di poco. Inter e Fiorentina si fermano a dieci, battute dall'Udinese (11) da sempre grande fucina di talenti, non a caso contribuisce anche alla selezione irachena con Ali Adnan. Fanalini di coda Frosinone (2, Ajeti e Tonev) e Carpi (1, Belec)

Tra Conte e Di Biagio, la serie A, ovviamente, fornisce più atleti all'Italia: siamo a quota 38. A seguire la Croazia, a quota nove, poi Slovenia (6) e Colombia, Grecia, Polonia, Slovacchia (5). Il calo qualitativo del nostro campionato si vede anche nei giocatori ceduti alle Nazioni più blasonate. Quattro ad Argentina, Brasile e Francia, due a Germania e Belgio, uno all'Olanda. Numeri ben diversi da quelli di anni fa. Dal 2 aprile, poi, riparte il campionato e ne riparla direttamente a fine stagione.