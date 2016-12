La Serie A commemora le vittime di Parigi: la "Marsigliese" in tutti gli stadi d'Italia

La Marsigliese prima del fischio d'inizio e la bandiera francese alta nel cielo: il campionato riparte dopo la pausa per la Nazionale con un omaggio alle vittime degli attentati di Parigi. L'iniziativa della Lega di A si unisce a quella già adottata dalla B all'indomani degli attacchi terroristici: stesse misure anche nel resto d'Europa. Un modo "per commemorare - recita il comunicato - le vittime ed esprimere solidarietà al popolo francese".

ECCO IL COMUNICATO DELLA LEGALa Lega Serie A, interpretando il sentimento di partecipazione di tutte le Società, informa che, in occasione del prossimo turno di Campionato, in programma sabato 21 e domenica 22 novembre, per commemorare le vittime dei tragici attentati terroristici che venerdì scorso hanno colpito la città di Parigi ed esprimere solidarietà al popolo francese, sarà suonata in ogni stadio la “Marsigliese” al momento dell'allineamento in campo delle squadre, con l'esposizione della bandiera nazionale transalpina.



Identico provvedimento è stato preso anche dalla Football Association inglese e la Marsigliese risuonerà prima delle gare di Premier League.