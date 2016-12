La Serie A a Conte: "Lo stage si farà ma non sarà obbligatorio"

21:16 - La Serie A dice sì a Conte. Ma è un mezzo sì. Nel senso che i 20 club del massimo campionato accolgono la richiesta del ct per uno stage di tre giorni, dal 9 all'11 febbraio, ma con precisi paletti oltre i quali non è difficile scorgere quanto sia arduo trovare una soluzione pienamente condivisa da tutte le parti e quanto alcuni club siano restii ad accogliere le esigenze della Nazionale. "Lo stage si farà - ha detto il presidente della Lega di A Maurizio Beretta - e parteciperanno di sicuro le squadre non impegnate nelle coppe europee: le altre decideranno cosa fare".



"La soluzione praticabile è quella del 9-11 febbraio" ha aggiunto e precisato il presidente Beretta. "Una soluzione di equilibrio e di grande buon senso. Certo serve però una copertura assicurativa come quella della Fifa nelle finestre ufficiali". Beretta ha spiegato poi che non sono state decise le date del prossimo campionato, che secondo il ct Antonio Conte dovrebbe iniziare in anticipo per favorire la preparazione all'Europeo: "Era competenza del Consiglio di Lega, che però non si è riunito prima dell'assemblea per questione di orari. Se ne parlerà a gennaio".

TAVECCHIO: "ULTERIORE CONFRONTO CON CHI GIOCA LE COPPE"

Decisione della Lega di Serie A che il presidente della Figc Tavecchio ha così commentato: "Innanzitutto ringrazio il presidente Beretta per aver dimostrato sensibilità nei confronti della Nazionale. La proposta della Figc è ragionevole e rispettosa delle esigenze dei club con i quali vogliamo collaborare per il bene del calcio italiano, mi auguro che lo stage si faccia con tutti i calciatori che Conte riterrà opportuno convocare in quel momento della stagione e per questo ci attiveremo per un confronto ulteriore con le squadre impegnate in Europa. La Federcalcio auspica inoltre che la fine del prossimo campionato sia fissata entro una data tale da consentire a Conte di preparare al meglio la partecipazione all'Europeo”.