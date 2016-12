15 gennaio 2016 La Serie A 2016-17 studia la "rivoluzione" natalizia In campo il 22-23 dicembre e a S. Stefano. Poi sosta fino al 15 gennaio. Decisione rinviata

Svelato il calendario di Serie A per la stagione 2016-2017. In campo il 21 agosto per la prima di campionato, si chiuderà il 28 maggio. Questo il verdetto del Consiglio di Lega che ha invece rinviato la decisione sull'ipotesi di giocare anche durante le festività natalizie il 22-23 dicembre e a Santo Stefano. Due turni e poi lo stop fino al 15 gennaio. E' l'ipotesi su cui si sta lavorando.

La Serie A come la Premier? Possibile. Anche il nostro campionato potrebbe avere il suo Boxing Day nel 2016-2017. Come sperimentato già in Serie B dal 2012/2013, e in Liga spagnola da quest'anno con l'inserimento di una giornata il 30 dicembre e una il 2/3 gennaio, anche la Serie A potrebbe scendere in campo tra il 22 e il 23 dicembre E a Santo Stefano, importando così il modello anglosassone. Poi la sosta per riprendere poi il 15 gennaio. Dunque, con una megasosta post-natalizia. C'è però da convincere l'Assocalciatori, che dalla sua ha sempre chiesto e ottenuto una sosta di tre settimane nelle festività natalizie in concomitanza con la chiusura delle scuole.



GALLIANI SPIEGA"Durante l'ultima sosta natalizia era brutto vedere in tv le partite dei due principali campionati europei, Liga spagnola e Premier League inglese, e non della Serie A. L'ipotesi è di giocare venerdì 23 dicembre e lunedì 26, e poi riprendere il campionato nel fine settimana del 15 gennaio. Non è stato trovato un accordo e dovremmo parlarne di nuovo fra un paio di settimane". Lo ha detto l'ad del Milan, Adriano Galliani, alla fine dell'assemblea della Lega Serie A.

BERETTA: DUE SETTIMANE"Sono confermati per la prossima stagione di Serie A i tre turni infrasettimanali". Lo ha detto il presidente della Lega, Maurizio Beretta, al termine dell'assemblea dei club. Conferma anche sulle date del campionato 2016-2017. "Rimane da approfondire", invece, l'ipotesi di giocare a cavallo di Natale, su modello della Premier League, con conseguente slittamento della sosta natalizia dopo il giorno della Befana, visto che le partite della massima serie riprenderebbero il 15 gennaio.

"Ci siamo dati due settimane per riflettere sulla questione - ha aggiunto Beretta -. Nel frattempo, sentiremo anche l'Aic, anche perché uno dei punti fermi è la garanzia dei giorni di riposo richiesti dai giocatori, anche se a noi piacerebbe una continuità senza pause. Certamente, grazie" alle due giornate attorno a Natale "otterremmo maggiore visibilità, ma dovremmo fare i conti con una sosta più lunga e rinunciare alla giornata dell'Epifania che per noi è sempre stata molto positiva. Vedremo quali sviluppi saranno possibili", ha concluso il presidente della Lega Serie A.