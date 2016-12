La scelta di Amelia: va a giocare in Promozione

17:15 - Dalla Champions League alla Promozione. Marco Amelia, ex portiere del Milan svincolato dallo scorso giugno, ha annunciato la sua intenzione di tesserarsi per il Rocca Priora, club della provincia di Roma che milita nel Girone C del campionato di Promozione. Amelia è il presidente onorario della società in cui gestisce una scuola calcio a lui stesso intitolata, e da poche ore ha rivelato la sua voglia di tornare a giocare: "Ho deciso di formalizzare anche il mio tesseramento da giocatore oltre a quello attuale di dirigente", le sue parole.

Evidentemente la voglia di tornare in campo è stata talmente forte che Amelia non ha badato al 'salto di categoria': campione del mondo nel 2006 e vincitore dello scudetto 2010-2011 con il Milan, l'ex portiere rossonero scenderà dunque di ben sei categorie. Per la prima squadra del Rocca Priora, oltre al ruolo di giocatore, l'estremo difensore di Frascati svolgerà anche quello di direttore tecnico. Una vera e propria svolta nella carriera di Amelia, che fino a qualche mese fa scendeva in campo in Champions League e domenica prossima potrebbe già essere disponibile per la sfida di bassa classifica contro il Nuova Florida. Il calcio, del resto, è una passione irresistibile.