La Roma torna alla vittoria: 3-0 al Torino 

00:02 - Con il 3-0 al Torino la Roma si mette alle spalle le sconfitte contro Napoli e Bayern e risponde alla Juve riportandosi a -3 punti. Nel posticipo dell'undicesima giornata di Serie A i giallorossi hanno vita facile contro i granata: Torosidis sblocca il risultato all'8' poi il raddoppio porta la firma di Keita al 27'. Nella ripresa Ljajic arrotonda il risultato con un tiro all'incrocio. Nel finale Strootman in campo dopo otto mesi dall'infortunio.

LA PARTITA

E' contro le squadre di medio-bassa classifica che la Roma esprime tutto il suo potenziale. Anche contro il Torino il copione è stato rispettato: buona fluidità di manovra, giocate spettacolari e tanti gol. Così i giallorossi sono ripartiti dopo le pesanti sconfitte contro Napoli e Bayern Monaco. Due partite che non ha fatto cambiare identità alla squadra di Rudi Garcia che alla vigilia aveva ordinato i suoi: "Entusiasmo e aggressività". Totti e compagni hanno obbedito alla lettera e grazie al gol di Torosidis in avvio hanno potuto giocare con la testa libera, via le paure e Juventus sempre nel mirino.

Serviva una grande risposta ed è arrivato un primo tempo quasi perfetto che poteva finire addirittura in goleada. La traversa ha fermato la magistrale punizione di Pjanic, poi Gillet si è fatto battere solo da un tiro angolatissimo di Keita, al suo primo gol capitolino, nonostantente i tentativi di Gervinho, De Rossi e ancora del centrocampista bosniaco. Il portiere granata ha fatto la sua parte e davanti anche Quagliarella si è reso pericoloso in due occasioni: troppo poco per tenere in vita il Toro.

Ritmi non altissimi alla ripresa del gioco con la Roma un po' rilassata dal doppio vantaggio. Dieci minuti che non sono piaciuti a Rudi Garcia che dalla panchina ha suonato la sveglia per i suoi. Così dal letto si è alzato Adem Ljajic con una giocata delle sue: stop e destro potentissimo sotto l'incrocio. Gol con accenno di esultanza polemica: indice davanti alla bocca per zittire le critiche prima dell'abbraccio con i compagni. Il serbo ha sempre poco spazio, ma quando è stato impegnato ha sempre colpito.

Con il 3-0 la partita della Roma è diventata pura accademia e così all'82' è arrivato il momento di Kevin Strootman. L'olandese è tornato in campo otto mesi dopo l'infortunio al ginocchio tra la standing ovation dell'Olimpico. Centrocampista pienamente recuperato che sarà molto utile al tecnico francese.



LE PAGELLE

Gervinho 6 - Fa sempre il suo, ma il gol inizia a essere un problema. Anche questa volta ha avuto sui piedi la palla buona, ma non è riuscito a buttarla dentro. In campionato non vede la porta dalla prima giornata: poteva essere la serata giusta per sbloccarsi... Nel finale c'è solo l'illusione, rete annullata giustamente per fuorigioco.

Totti 6,5 - Il Capitano regala come al solito palle d'oro per i compagni. Viene sostituito al 70' e non la prende benissimo: dopo l'abbraccio non molto caloroso, via subito negli spogliatoi con uno sguardo cupo. Con l'ammonizione salterà la sfida con l'Atalanta dopo la sosta: sarà in formissima per le sfide delicate contro Cska Mosca e Inter.

Quagliarella 6 - E' l'unico granata che si rende pericoloso dalle parti di De Sanctis, ma non può reggere da solo tutto il peso dell'attacco. El Kaddouri (voto 5) non lo aiuta e per lui tutto diventa più difficile.

Keita 7 - Altra grande partita per il Prof, così lo chiamano a Roma. Recupera palloni in quantità e rilancia sempre l'azione dei giallorossi: l'ex Barça trova pure il gol. Applausi.



IL TABELLINO

ROMA-TORINO 3-0

Roma (4-3-3): De Sanctis 6,5; Torosidis 6,5, Manolas 6,5 (31' st Nainggolan), Yanga-Mbiwa 6,5, Cole 6,5; Pjanic 6,5, De Rossi 6,5, Keita 7 (39' st Strootman sv); Gervinho 6, Totti 6,5 (25' st Destro 6), Ljajic 6,5. A disp.: Skorupski, Calabresi, Somma, Emanuelson, Paredes, Ucan, Iturbe, Florenzi. All.: Garcia 6,5

Torino (3-5-1-1): Gillet 6; Maksimovic 5,5, Glik 5,5, Moretti 5,5; Bruno Peres 5, Gazzi 5, Vives 5,5 (43' Nocerino 5), Farnerud 5 (1' st Sanchez Mino 5, Darmian 5,5; El Kaddouri 5 (31' st Martinez sv); Quagliarella 6. A disp.: Castellazzi, Padelli, Molinaro, Ruben Perez, Larrondo, Jansson, Gaston Silva, Amauri, Sanchez Mino, Masiello. All.: Ventura 5

Arbitro: Banti

Marcatori: 8' Torosidis, 27' Keita, 13' st Ljajic

Ammoniti: Totti (R), Quagliarella, Glik (T)

Espulsi: -