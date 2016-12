La Roma torna a vincere: 2-1 a Cagliari

00:22 - La Roma rialza la testa. Dopo quattro pareggi in campionato e la sconfitta con conseguente eliminazione in Coppa Italia, a Cagliari la squadra di Garcia torna a vincere: 2-1. Il vantaggio giallorosso arriva al 38' con Ljajic, servito con uno splendido cucchiaio dalla sorpresa Verde. Nella ripresa sardi alla ricerca del pari: Cop si divora il gol dell'1-1 poi ecco il raddoppio di Paredes. In pieno recupero Mpoku accorcia ma non c'è più tempo.

LA PARTITA

Totti, colpito dall'influenza, stringe i denti e parte titolare nel tridente giallorosso con Ljajic e - grossa novità - Verde. Ed è proprio l'attaccante classe 1996 il giocatore di Garcia a mettersi maggiormente in mostra nei primi 45' di gioco al Sant'Elia grazie alla sua intraprendenza: due conclusioni, una poco alta sopra la traversa e un'altra sull'esterno della rete su servizio di Keita, e soprattutto l'assist per il gol del vantaggio di Ljajic. E' il minuto numero 38' quando il giovane giallorosso smarca con un pallonetto morbido il serbo che con un destro sotto la traversa batte Brkic. Un gol, quello di Ljajic, che rompe di fatto l'equilibrio in campo: anche il Cagliari infatti ha le sue buone occasioni. Già dopo 1' con Joao Pedro (risolve Torosidis) e poi due volte con Cop - bravo De Sanctis a opporsi all'attaccante croato e a sventare il doppio pericolo.



Nessun cambio a inizio ripresa. Subito Dessena, conclusione alta. Lo imita Ekdal qualche minuto dopo. Gioco molto spezzettato, grande confusione in questa fase della gara. Pjanic è dolorante a un gomito dopo uno scontro con Donsah ma resta in campo. Zola gioca la carta Mpoku al posto di Gonzalez per cercare il pareggio. Garcia risponde mandando in campo il giovane Sanabria per Totti. Per il paraguaiano è esordio. Preme il Cagliari e al 21' ecco l'occasione dell'1-1: Joao Pedro per Cop, super De Sanctis sul destro del croato. Si gioca in pratica a una porta sola: Conti ci prova ma la mira è sbagliata poi Donsah sfiora il palo alla destra di De Sanctis. Nella Roma dentro Paredes per Ljajic. E al 33' Cop si divora il gol del pareggio calciando alto da ottima posizione. Errore clamoroso. Zola manda in campo anche Sau e poi Longo per lo stesso Cop. Al 40' ecco il raddoppio della Roma con Paredes su preciso diagonale di destro che sorprende Brkic. Sul gol c'è ancora lo zampino di Verde, da cui parte il cross per il compagno argentino. In pieno recupero Mpoku accorcia per l'1-2 finale. Tanta fatica ma la Roma torna a sorridere e tiene a distanza il Napoli grazie ai suoi giovani. La Juve è a +7.LE PAGELLE

Verde 7 - Due assist (splendido il primo per il gol di Ljajic) e tanta personalità al suo debutto da titolare. E' la nota più lieta per la Roma incerottata di Cagliari. Garcia lo mette in campo dal 1' e l'attaccante classe 1996 risponde come meglio non potrebbe.



Paredes 6,5 - Entra al 28' della ripresa al posto di Ljajic e mette anche la sua firma sulla vittoria con un diagonale vincente.



Ljajic 6,5 - Il serbo non sbaglia a tu per tu con Brkic: ottavo sigillo in campionato.



Mpoku 6,5 - Buon impatto sulla partita per il belga arrivato in prestito dallo Standard Liegi: serve un bel pallone a Cop che spreca clamorosamente poi segna il gol della bandiera in pieno recupero.



Cop 5 - Sulla sua prestazione pesa il grosso errore a porta spalancata su palla servita da Joao Pedro nella ripresa.



IL TABELLINO

Cagliari-Roma 1-2

Cagliari (4-3-2-1): Brkic 6; Gonzalez 5,5 (16' st Mpoku 6,5), Rossettini 5,5, Capuano 5,5, Avelar 5,5; Dessena 5,5, Conti 6, Donsah 5,5; Ekdal 5,5, Joao Pedro 5 (33' st Sau sv); Cop 5 (39' st Longo sv). A disposizione: Colombi, Cragno, Balzano, Ceppitelli, Murru, Barella, Crisetig, Husbauer, Farias. All.: Zola 5,5

Roma (4-3-3): De Sanctis 6,5; Torosidis 6, Astori 5,5, Yanga-Mbiwa 5,5, Holebas 5,5; Keita 6,5, Nainggolan 5,5, Pjanic 5; Verde 7, Ljajic 6,5 (28' st Paredes 6,5), Totti 5 (17' st Sanabria 6). A disposizione: Skorupski, Marchegiani, Calabresi, Cole, Maicon, Spolli, Uçan, Pellegrini, Vestenicky. All.: Garcia 6,5.

Arbitro: Tagliavento

Marcatori: 38' Ljajic (R), 40' st Paredes (R), 50' st Mpoku (C)

Ammoniti: Rossettini, Mpoku (C), Ljajic, Holebas, Paredes (R)