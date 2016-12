La Roma sorride: Strootman, test con la Primavera

16:24 - Momento complicato per la Roma, ma di motivi per sorridere ce ne sono comunque. Uno di questi è senza dubbio il ritorno in campo di Kevin Strootman otto mesi dopo il grave infortunio al ginocchio subito nella gara contro il Napoli dello scorso marzo. Domenica il centrocampista olandese giocherà con la Primavera di Alberto De Rossi, nella sfida contro il Latina. Un test per capire se dopo la sosta per le nazionali Strootman potrà essere già a disposizione di Garcia.

L'olandese, che lavora con la palla già da qualche tempo, vede dunque la luce in fondo al tunnel: il suo obiettivo è quello di andare in panchina contro l'Atalanta, al più tardi contro il Cska Mosca in Champions League. Per lui, la Primavera abbandonerà il sintetico dell'Agostino Di Bartolomei e giocherà sull'erba del Testaccio: consiglio dello staff medico giallorosso, per non forzare troppo su un ginocchio che deve ancora essere rodato.