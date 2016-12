La Roma sogna con Dzeko, la doppietta con l'Austria Vienna per il rilancio in Europa

Usato sicuro. Non si offenderà Edin Dzeko . Con lui bisogna avere pazienza, ma poi non delude. A dimostrarlo i numeri della sua carriera. Quelli che hanno convinto i dirigenti della Roma a insistere dopo una stagione disastrosa. Ha bisogno di tranquillità e di tempo il bosniaco. Poi i risultati arrivano 10 reti in campionato in 11 gare, e la doppietta contro l'Austria Vienna che ha rilanciato la Roma in Europa league.

Era successo in Germania al Wolfsburg. Otto gol il primo anno, 26 il secondo. Il bis a Manchester con la maglia del City. Arrivato a gennaio segna 2 reti, che diventano 14 l'anno successivo. E ora arrivano anche paragoni scomodi in una piazza che si scalda facilmente. Si confrontano i numeri con il Batistuta dello scudetto che di reti a fine stagione ne fece 20. Lui di carattere schivo non si esalta e dopo la doppietta di Vienna commenta: "Sono contento, ho fatto due gol e abbiamo vinto la partita. Era importante vincere, perché due settimane fa abbiamo pareggiato in casa nostra. Ci siamo riusciti e siamo contenti". Poi c'è spazio per i rimpianti: "Peccato per il pari di Empoli. Stiamo giocando bene, dobbiamo guardare al futuro e domenica con il Bologna c'è una partita da vincere".



A spiegare la metamorfosi del bomber ritrovato è anche un compagno di squadra. "In Italia anche per i grandi giocatori non è facile - racconta Raja Nainggolan - il campionato è molto tattico e per chi viene dall'estero non è facile ambientarsi. L'anno scorso per due partite che non ha segnato hanno iniziato a criticarlo. In allenamento ha sempre dimostrato di essere presente e quest'anno sta rispondendo con tanti gol e spero continui così, sta dimostrando di stare bene e di essere un grandissimo attaccante".