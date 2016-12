La Roma si scopre Dzeko-dipendente

Quando invece ha messo la sua firma sul tabellino, la Roma ha sempre vinto. Niente scaramanzia, insomma, ma statistica e tanta concretezza. Il problema è che se non gira lui, allora il meccanismo offensivo della squadra capitolina si inceppa. A Empoli De Rossi e compagni hanno messo solo cinque tiri nello specchio della porta difesa da uno Skorupski in giornata di grazia: solamente contro la Fiorentna ne avevano fatti meno (3), ultima partita tra l'altro in cui la Roma era rimasta a secco di reti. Certo, con dieci gol all'attivo e la testa della classifica dei capocannonieri, non si può criticare Dzeko. Piuttosto bisogna chiedersi perché quando lui non è in giornata, gli altri compagni di reparto non lo sostituiscono degnamente. El Shaarawy ha perso improvvisamente la brillantezza della scorsa stagione, mentre Salah e Perotti alternano ancora troppi alti e bassi. Per non parlare di Iturbe, mai protagonista o quasi. Si salva capitan Totti, che ha una media gol-minuti elevata, ma anche un rapporto complicato con Spalletti...

LE STATISTICHE DI EMPOLI-ROMA-La Roma interrompe la striscia di quattro vittorie consecutive in campionato.

-La Roma non ha segnato dopo sei partite di campionato con almeno un gol: ultima volta proprio in Toscana contro la Fiorentina.

-L’Empoli non ha trovato il gol nelle ultime otto partite di campionato: l’ultima squadra in Serie A con una striscia così lunga fu il Verona nel 1979.

-Cinque tiri nello specchio per la Roma, che solo contro la Fiorentina ne ha fatti meno in una partita di questo campionato (tre).

-L’Empoli ha segnato solo due gol in questo campionato: in Serie A è successo solo una volta (Mantova nel 1964/65) che una squadra segnasse due reti nelle prime 11 partite.

-Questa è la quarta partita in cui l'Empoli concede più di 10 tiri nei primi 45 minuti, più di ogni altra squadra.

-Inoltre per la quarta volta in questo campionato l'Empoli non fa nemmeno un tiro nello specchio nel primo tempo - nessuna squadra ha fatto peggio (tre invece le conclusioni nello specchio nel secondo tempo).

-Sei ammonizioni per l'Empoli, il massimo per una squadra in una gara di questo campionato.