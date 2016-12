3 ottobre 2016 12:33 La Roma si gode il nuovo Dzeko: miglior inizio dal 2012 Cinque gol in sette partite e il feeling ritrovato coi tifosi. Spalletti può sorridere

Battagliero, fondamentale e finalmente decisivo. La Roma si gode la nuova versione di Edin Dzeko, la migliore negli ultimi anni e sicuramente dall'arrivo in Italia. Il suo gol in apertura ha permesso ai giallorossi di battere l'Inter in uno scontro diretto importante, ma se l'Olimpico dopo le tante critiche lo ha osannato nel finale è merito del lavoro per la squadra. I gol poi aiutano, era dal 2012 che non iniziava segnando così tanto.

Contro l'Inter l'attaccante bosniaco ha segnato al primo pallone toccato. Letale, trasformato e tremendamente utile in questa versione 2.0 all'idea di calcio di Spalletti che di avere un punto di riferimento statico là davanti non ne vuole sapere. Dzeko è anche altro, era stato acquistato apposta nella scorsa stagione seppure con Garcia in panchina, e Spalletti lo sa e per questo pretende da lui qualcosa in più per l'economia di gioco della squadra. Nel posticipo dell'Olimpico il bosniaco ha confermato di attraversare un periodo buono di forma, unendo i gol - decisivo in questo caso - al movimento per aprire gli spazi alle frecce ai suoi lati e riconquistando l'affetto dei propri tifosi.



Del resto Dzeko è un vero e proprio bomber di casa. Tutte e cinque le reti segnate in questa stagione sono arrivate all'Olimpico là dove l'ex Manchester City soffriva una sorta di sindrome d'abbandono dopo i fischi della scorsa stagione per le reti clamorosamente fallite. Un ricordo ormai, sempre più lontano. Se il rendimento esterno del bomber è il fattore da migliorare per completare il suo salto di qualità, ma è una questione che riguarda tutta la squadra, uno Dzeko così prolifico nei primi mesi stagionali non si vedeva da quattro anni. Era dal 2012/13 quando indossava la maglia del Manchester City che non segnava 5 gol nelle prime 7 partite.



Buon per Spalletti che nel dopopartita contro i nerazzurri lo ha sottolineato: "Questo Dzeko è il giocatore che mi serve, mi dà una grossa mano dentro e fuori dall'area. E' un ragazzo sensibile e credo che l'ovazione che i tifosi gli hanno riservato inneggiandolo gli farà bene". Una svolta niente male.