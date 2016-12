La Roma sbarca in Australia

Inizia l'avventura della Roma in Australia. Dopo 22 ore di volo, con scalo a Dubai, i giallorossi sono sbarcati infatti a Melbourne per partecipare alla International Champions Cup. Come da copione, all'aeroporto grande entusiasmo per Francesco Totti. Il gruppo riprenderà gli allenamenti giovedì mattina in vista del big match di sabato con il Real Madrid (ore 11 italiane, diretta esclusiva su Premium Sport) e poi di quello di martedì (ore 12 italiane, diretta esclusiva su Premium Sport) contro il Manchester City.