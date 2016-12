La Roma piomba su Vazquez: Zamparini vuole 25 milioni

Il fantasista argentino naturalizzato italiano ha dichiarato chiaramente che lascerà il Palermo in questa finestra di mercato e sembra che preferisca restare in Serie A, ma la cifra richiesta da Zamparini per il Mudo è considerata troppo alta dai giallorossi, che stanno quindi pensando di inserire nella trattativa il giovane Kessie (che la Roma sta trattando con l’Atalanta, alla quale potrebbe finire Balasa ).

Capitolo cessioni

Durante il loro vertice, Sabatini ha confermato a Spalletti la possibilità di reperire fondi sul mercato attraverso le cessioni di Rüdiger, appena riscattato dallo Stoccarda per una cifra complessiva di 13,5 milioni, e di giocatori non titolari della scorsa stagione come Sadiq, Sanabria, Ljajic, Doumbia e forse anche il giovane Federico Ricci.

Per Sadiq, così come per Ricci per cui è già stato chiesto il rinnovo del prestito, si è già mosso il Crotone, mentre Ljajic sembra vicino a un ritorno a Firenze. Se Sanabria ha diverse offerte dalla Liga, è più complicata invece la cessione di Doumbia: la Roma vorrebbe convincerlo ad accettare le proposte cinesi, ma lui preferirebbe tornare al Cska Mosca, che però non può soddisfare le richieste economiche dei giallorossi.

Discorso a parte per Iturbe e Paredes, che Spalletti ha chiesto di poter valutare durante l’estate, mentre Edin Dzeko resta in stand-by: il giocatore non ha espresso il desiderio di cambiare aria e Sabatini vorrebbe concedergli un’altra stagione, ma Spalletti sarebbe pronto a valutare altre alternative essendo rimasto deluso dalla personalità e dai metodi di allenamento dell’ex City.