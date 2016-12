27 ottobre 2014 La Roma ingaggia una ex calciatrice Usa Si tratta di Mia Hamm, che entra nel Cda giallorosso assieme a Richard D'Amore. Via Di Benedetto e Fenucci Tweet google 0 Invia ad un amico

21:17 - L'ex calciatrice statunitense Mia Hamm, ritenuta la più forte giocatrice di tutti i tempi, entra a far parte del nuovo Consiglio d'amministrazione della Roma. Assieme alla sportiva americana ritorna nel board giallorosso anche Richard D'Amore (tra i soci che hanno aiutato Pallotta ad acquistare il club di Trigoria), che era uscito a fine 2011. A far posto ai due nuovi consiglieri saranno l'ex presidente Thomas DiBenedetto e l'ad Claudio Fenucci. Il Cda resterà in carica per tre anni ed esaurirà il suo mandato con l'approvazione del bilancio del 30 giugno 2017. L'assemblea degli azionisti svoltasi a Trigoria ha anche approvato il progetto di bilancio della società al 30 giugno 2014 che chiude con una perdita di esercizio di poco superiore ai 38 milioni di euro.