La proposta di Falcao: "Totti, fai pace con la Roma o vieni da me in Brasile"

Un consiglio diretto da un totem della Roma di ieri a Francesco Totti, simbolo di ieri e oggi. Paulo Roberto Falcao, intervistato da Dagospia, ha parlato così del capitano romanista: "Totti deve far pace con Spalletti per il bene della Roma. Altrimenti venga qui da me in Brasile, la maglia n°10 è già sua e gli affidererei un pezzo di campo, l'area di rigore. Gli direi: qui sei tu il padrone".