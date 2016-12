La Premier chiama Messi: servono 600mila sterline a settimana

Tabloid inglesi scatenati sul futuro di Messi e Ronaldo . L'ipotesi che almeno uno dei due (se non entrambi) lascino la Liga trova terreno fertile Oltremanica. Secondo il Daily Star, l'argentino del Barcellona sarebbe disposto a sbarcare in Premier, ma per farlo vuole 600mila sterline a settimana (850mila euro lordi, 25 milioni netti all'anno). Il Sun, invece, ha rivelato che il Real ha fissato il prezzo per il portoghese: 113 milioni di euro.

Il duello Messi-Cristiano Ronaldo potrebbe cambiare palcoscenico la prossima stagione, dalla Liga alla ricchissima Premier League. Per motivi diversi (Messi per i noti problemi col fisco, Ronaldo stanco di Benitez e desideroso di una nuova sfida), i due fuoriclasse potrebbero lasciare la Spagna a fine stagione.



Per ora sembra solo Fantamercato, ma in Inghilterra sono sicuri (e soprattutto speranzosi) che qualcosa succederà. Messi ha giurato amore eterno al Barcellona, ma potrebbe avere 25milioni di motivi per cambiare aria. E' la cifra, secondo il Daily Star, che l'entourage della Pulce avrebbe chiesto alle pretendenti (Chelsea, Arsenal e Manchester United su tutte) per fare un pensierino al trasferimento Oltremanica.



Il Sun, dal canto suo, rilancia con il futuro di Cristiano Ronaldo. Secondo il quotidiano inglese, nonostante le smentite di facciata, il Real Madrid aspetta la grande offerta per dare il benservito al portoghese, che negli ultimi tempi non ha nascosto un certo malumore nei confronti di Benitez e rilasciato dichiarazioni sibilline sul suo futuro che non sono piaciute a Florentino Perez. Il prezzo fissato dai Merengues sarebbe di 80 milioni di sterline, 113 milioni di euro al cambio attuale. Chelsea, Manchester United e Psg i club che seguono da vicino la guerra fredda tra CR7 e il club blanco.