La nuova vita di Tim Wiese, dai Mondiali al wrestling

Una vittoria lampo (appena 33 secondi) in un "tre conto tre" in cui "The Machine" Wiese ha combattuto con Cesaro e Sheamus, opposti a Primo, Epico e Bo Dallas, chiudendo il match con una mossa decisiva. "Nel calcio sono arrivato fino alla nazionale - ha commentato l'ex portiere - e adesso anche nel wrestling voglio essere ambizioso e pormi traguardi importanti".



Wiese ha detto addio al calcio lo scorso dicembre, rescindendo il contratto che lo legava all'Hoffenheim. Dopo una breve esperienza nel body building, l'ex portiere ha scelto di diventare wrestler e si è preparato con lunghi allenamenti che lo hanno portato fino in Florida.



Wiese è cresciuto nelle giovanili del Bayer Leverkusen e ha vestito le maglie del Fortuna Colonia, del Kaiserslautern e del Werder con il quale ha vinto una Coppa di Germania, una Supercoppa di Germania e una Coppa di Lega. In nazionale, Wiese ha collezionato 6 presenze.