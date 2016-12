La nuova Juve cambia volto e perde i gol

Dopo quattro scudetti e una finale di Champions League, la Juventus cambia pelle e svecchia la rosa. Ma Allegri non perde solo in esperienza e carisma, ma anche - numeri alla mano - una valanga di gol: 114 sui 210 realizzati dalla Juventus nelle ultime due stagioni.



In termini percentuali, ovviamente, è l'addio di Tevez a pesare di più: 50 gol in 96 presenze, di cui 39 in campionato. Pirlo di gol ne ha messi a segno solo 11, alcuni davvero pesanti e dal suo piede sono anche partiti tanti assist per i compagni. Quando c'era bisogno di togliere le castagne dal fuoco, ecco che arrivava la sua proverbiale maledetta.



Di gol pesanti ne sa qualcosa anche Vidal, il guerriero del centrocampo juventino, idolo indiscusso della tifoseria. Ventisei i suoi gol negli ultimi due anni, mica male per un centrocampista bravo anche a calciare i calci di rigore. Ha le valige in mano anche Fernando Llorente (27 centri in 90 presenze), oscurato nell'ultima stagione dall'esplosione di Alvaro Morata: lo spagnolo vuole giocare con continuità e il suo tempo alla Juve è ormai giunto alla conclusione. I tifosi si fidano della società, ma non mancano i primi mugugni per queste cessioni eccellenti.