Calcio, verso una Superlega...mondiale. Tra i club favorevoli anche la Juventus

Un torneo internazionale tra i migliori club del pianeta, con trasferte non solo in Europa, ma anche in Cina , Stati Uniti e Sud America . Secondo Jacco Swart , direttore dell' EPFL (l'Associazione delle Leghe professionistiche europee) si tratta di "uno sviluppo che nessuno è più in grado di fermare". A riportare le parole di Swart è il Mirror , che sottolinea come tra le squadre più interessate a questo progetto ci sia anche la Juventus .

La Superlega andrebbe a sostituire l'attuale Champions League, ma coinvolgerebbe anche club di altri continenti, compresi addirittura Africa e Oceania. A spingere per questa incredibile riforma sarebbero proprio i top club europei, in particolare quelli spagnoli, tedeschi e italiani (Juve in testa), che in questo modo andrebbero a livellare lo strapotere economico della Premier League: "Sarà un party esclusivo, riservato ai più grandi brand calcistici del pianeta", fa presente Swart.



Il dirigente olandese, tuttavia, sottolinea anche come l'avvio di questa nuova competizione sarebbe devastante per le piccole squadre, in quanto farebbe aumentare esponenzialmente il divario economico e tecnico con i club più ricchi: "Questa Superlega sarà guidata dai mercati televisivi e dai grandi sponsor di tutto il mondo, non certo da fattori calcistici. Il calcio come lo conosciamo sparirebbe".



Il Mirror ha anche provato a ipotizzare quali, ad oggi, sarebbero le squadre partecipanti:



CINA Guangzhou e Shanghai

USA New York City e LA Galaxy

AUSTRALIA Melbourne City

BRASILE Corinthians

ITALIA Juventus, Inter e Milan

SPAGNA Real Madrid, Barcellona e Atletico Madrid

SUD AFRICA SuperSport United

GERMANIA Bayern Monaco e Borussia Dortmund

FRANCIA Paris Saint Germain e Lione

INGHILTERRA Arsenal, Liverpool, Chelsea, Manchester City e Manchester United