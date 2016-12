La nostra moviola: irregolare il gol del Dnipro

Dnipro-Napoli, arbitro Mazic (Serbia)

Ancora un gol irregolare a condannare il Napoli contro il Dnipro. "Quella di Seleznyov è una rete nettamente da annullare: il giocatore ucraino si aggrappa con tutte e due le mani a Britos. Con la mano destra c'è una trattenuta sul difensore del Napoli, la sinistra è invece portata al collo. In questo modo immobilizza il difensore degli azzurri che non può quindi intervenire. Al 20' del primo tempo c'è invece una mancata ammonizione a Kankava che tocca volontariamente il pallone con la mano, interrompendo un'azione importante tra due giocatori di Benitez. Il mancato giallo diventa importantissimo dopo quando lo stesso giocatore viene ammonito e avrebbe quindi dovuto essere espulso. Come non bastasse mancano anche due rigori al Napoli: prima una trattenuta di Kankava in area, quindi un fallo di mano nella ripresa".