27 novembre 2015 La Nike sceglie Neymar: spodestato Ronaldo Lʼasso brasiliano del Barça sarà il nuovo uomo immagine, scavalcato CR7

Batoste in campo e anche nel mondo della pubblicità per Cristiano Ronaldo. L'attuale Pallone d'Oro infatti dal prossimo anno non sarà più l'uomo immagine della Nike. A rivelarlo è la rivista specializzata "El Economista" secondo cui la multinazionale americana avrebbe scelto Neymar al posto del bomber portoghese. La scelta è legata alla differenza d'età fra i due giocatori, ma anche al pesante 0-4 subito in Liga dal Real.

Continua il momento negativo per Cristiano Ronaldo che dopo la pesantissima sconfitta nel Clasico e le incomprensioni col tecnico Benitez riceve un'altra pessima notizia: la Nike lo sostituirà con Neymar come uomo immagine. Non una bella cosa per il portoghese che oltre al "danno morale" subirà anche un bel ridimensionamento dal punto di vista economico. Sempre secondo il portale spagnolo il cambio avverrà nel 2016, anno dove (a detta della multinazionale americana) il brasiliano supererà il portoghese nelle prestazioni.