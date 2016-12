La moviola di Bayern-Juve: Eriksson è un disastro, bianconeri penalizzati

Bayern-Juventus, arbitro Eriksson

Nel primo tempo della partita, al 22' con il risultato sullo 0-1, un'incredibile svista della terna arbitrale nega un gol regolare alla Juventus. Il disimpegno errato di Neuer viene intercettato da Khedira, che fornisce un assist d'oro per Morata: lo spagnolo supera Neuer con un pallonetto da urlo, ma l'arbitro annulla per fuorigioco. In realtà nel momento in cui Khedira colpisce il pallone, Kimmich - sul centrodestra della difesa tedesca - tiene nettamente in gioco Morata: si tratta di un errore di quasi un metro, sono 90 i centimetri per i quali lo spagnolo era in gioco.