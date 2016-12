La moglie di Benitez punge Mourinho

La vita della moglie di un allenatore è dura, almeno secondo Montserrat Seara , compagna di Rafa Benitez . In un'intervista, ha parlato del primo appuntamento ("Disegnò un 4-4-2 su un tovagliolo per spiegarmi il calcio") e dell'esperienza napoletana ("Era difficile, eravamo lontani"). La donna non ha risparmiato un frecciata a José Mourinho : "Chiamano sempre mio marito dopo di lui? E' per sistemare i suoi errori..."

"Rafa è un uomo che lavora molto e dorme poco - ha dichiarato Montserrat Seara a La Region -. La notte gli davo il biberon per allattare la bambine e poi stava sveglio per ore a guardare partite". Oltre ai giornalisti, Benitez ama depistare anche la moglie: "Gli chiedo spesso chi farà giocare ma mi dice sempre 'Ehm... non lo so". Saperne di calcio è l'unico modo per sopravvivere: "Non parla d'altro, se non ne sai nulla è la fine!".