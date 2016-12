La Mls tenta Pirlo: è lui il sogno dei New York City

Andrea Pirlo sabato sera a Berlino potrebbe giocare la sua ultima gara con la maglia della Juventus. Secondo quanto riporta As, il quotidiano spagnolo, il New York City sogna il centrocampista bianconero, impegnato contro il Barcellona nella finale di Champions League. Nella scorsa stagione il club statunitense aveva cercato Xavi, rimasto in blaugrana per altri 12 mesi. Adesso è Pirlo il sogno della Mls e dei New York.