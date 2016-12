La mamma di Cristiano Ronaldo fermata all'aeroporto di Madrid

Guai in vista per la mamma di Cristiano Ronaldo . Dolores Aveiro è infatti stata fermata all'aeroporto di Barajas, a metà dello scorso maggio, mentre cercava di lasciare Madrid con 55mila euro in contanti nascosti nel bagaglio a mano. La donna è stata trattenuta dalla Guardia Civile per violazione della normativa del Ministero delle Finanze contro il riciclaggio di denaro. La legge impone infatti che tutti i movimenti di denaro in contanti superiori ai 10mila euro vengano segnalati.

Alla madre di Ronaldo, che non ha saputo giustificare la provenienza del denaro, sono stati quindi confiscati 45mila prima di poter partire per il Portogallo con i restanti 10mila in valigia.



I soldi resteranno adesso sotto sequestro fino a che la donna non sarà in grado di spiegare da dove vengano. Per passare la frontiera con l'intera somma, Aveiro avrebbe dovuto precedentemente scaricare e compilare il modulo S1, documento con cui si spiega la provenienza di cifre superiori ai 10mila euro che entrano o escono dalla Spagna. Alla donna sarà anche comminata una sanzione per aver infranto la normativa.