La madre di Ciro: "Grande dolore, ma andrò avanti"

"Quegli insulti li avevo già ricevuti via internet. mi erano familiari", ha svelato a Raisport la signora Leardi aggiungendo che la cosa che più le ha fatto male è stato leggere la parola 'lucro'. "E una parola che non conosciamo - ha spiegato la mamma di Ciro Esposito -, noi siamo persone semplici che con grandi sacrifici abbiamo tirato su' i nostri figli. Poi però mi sono rafforzata, ho pensato che quelle persone non vogliono che io vada avanti, ma io vado avanti lo stesso". La signora Leardi ha ribadito che i proventi del libro "andranno all'associazione "Ciro vive", che si muove già in tutto il mondo portando parole di serenità e di pace. Certamente i proventi saranno devoluti a vari ospedali e vari progetti".