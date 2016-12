La Lega salva il Parma: domenica con l'Atalanta si gioca

13:09 - Dopo due settimane di rinvii per il caos societario, il Parma tornerà in campo domenica pomeriggio al Tardini contro l'Atalanta. Il nodo è stato definitivamente sciolto dopo aver accolto il piano di Tavecchio (prestito di 5 milioni di euro prelevato dal fondo multe inflitte in stagione dal Giudice Sportivo) e dopo il positivo incontro tra il presidente della Figc, i giocatori e i rappresentanti dell'Assocalciatori.

IL TWEET DEL PARMA

22:00 CAPITAN LUCARELLI: "NON SIAMO SODDISFATTI"

"Abbiamo deciso di giocare, ma non siamo soddisfatti di quello che ci ha detto Tavecchio anche se ci ha fatto capire che ci darà sostegno".21:22 MALAGO': "CONTENTO CHE IL PARMA TORNI A GIOCARE"

Il presidente del Coni, Giovanni Malagò, è soddisfatto per gli ultimi sviluppi della vicenda Parma. "Pur di fronte ad una complessa assurdità dell'intera vicenda, sono contento che domenica il Parma tornerà a giocare - ha detto - Alla Federcalcio, alla Lega di A, ai calciatori e alle istituzioni locali vanno i miei complimenti per aver fatto in modo, ognuno nel proprio ambito di competenza, che il campionato potesse riprendere la sua regolarità".

20:52 TAVECCHIO: "IL PARMA CONTINUERA' AD ESISTERE"

"La Lega si è resa disponibile con un atto di solidarietà e questo porterebbe ad un esercizio provvisorio per questo fine campionato per far sì che ll calcio a Parma prosegua". Lo ha detto il presidente della Figc, Carlo Tavecchio. "Garantiremo l’esercizio provvisorio delle attività, il Parma continuerà ad esistere anche dopo questo campionato - ha aggiunto il numero 1 della Figc - Dal 19 marzo si aprirà la procedura fallimentare e garantiremo i fondi necessari al Parma. I calciatori erano contrari? Hanno esordito dicendo che non era un problema di soldi ma di sistema, abbiamo loro assicurato che abbiamo già adottato provvedimenti sul fair-play finanziario e sui vivai. E’ una situazione anomala ma è il riflesso del paese che c'è".

20:45 TOMMASI: "UN SI' PER REGOLARITA' CAMPIONATO"

"L'incontro non è stato così soddisfacente come la squadra si aspettava. Tuttavia i ragazzi hanno deciso di andare in campo. Da parte dei giocatori del Parma è arrivato questa sera un gesto di responsabilità e rispetto nei confronti delle altre squadre e delle tifoserie per la regolarita' del campionato". Così Damiano Tommasi, presidente dell'Assocalciatori.

20:30 PARMA-ATALANTA SI GIOCHERA'

Dopo due rinvii consecutivi, il Parma tornerà domenica in campo per disputare la partita con l'Atalanta, in programma alle 15 allo stadio Tardini. Il via libera dopo il positivo incontro tra il presidente della Figc, Carlo Tavecchio, i giocatori ducali e i rappresentanti dell'Assocalciatori.

19:40 RIUNIONE FIUME DEI GIOCATORI

Mentre a Parma è cominciato il colloquio Tavecchio-Pizzarotti, i giocatori del Parma sono riuniti in un hotel di Collecchio per decidere come procedere nelle prossime ore. La situazione è intricata, si attende di capire quale sia la posizione della squadra, Donadoni ha rimandato i cronisti alla conferenza stampa di sabato, vigilia della gara con l'Atalanta.

19:30 TAVECCHIO A COLLOQUIO CON PIZZAROTTI

Più lungo del previsto l'incontro tra Tavecchio, i giocatori del Parma e Donadoni a Collecchio. Quasi due ore e qualche perplessità emersa da parte della squadra sul piano di salvataggio proposto dalla Lega di Serie A. Altrimenti non si spiegherebbe la lunga riunione. Dopo l'incontro, Tavecchio insieme al dg della Lega, Brunelli, ha lasciato Collecchio ed è arrivato in Municipio, a Parma, per parlare col sindaco.

18:10 A COLLECCHIO, TAVECCHIO INCONTRA I GIOCATORI

Il presidente della Federcalcio, Carlo Tavecchio, è a Collecchio e sta incontrando i giocatori del Parma, ai quali ha sottoposto il piano di salvataggio e dai quali si attende il sì al ritorno in campo. Dopo l'incontro coi giocatori, Tavecchio andrà in Municipio dove lo attende il sindaco Pizzarotti.

17:45 BERETTA: FINO AL 19 MARZO IL PARMA GIOCHERA'

Il presidente della Lega, Maurizio Beretta, mostra un chiaro ottimismo. "Da qui al 19 marzo, il Parma giocherà". Ovvero: fino alla scadenza posta dal Tribunale per la procedura fallimentare. Le due partite da qui al 19 marzo sono Parma-Atalanta e Sassuolo-Parma.

16:21 DE LAURENTIIS: "VERO PROBLEMA E' PROTEGGERE LA A"

"Il problema non è salvare o meno un club che e' sull'orlo del fallimento. Il vero problema è come proteggere il calcio della massima serie. L'etica ora ci impone di verificare i criteri di iscrizione ai campionati''. Cosi' il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis interviene - via twitter - sul caso Parma.

16:05 TAVECCHIO: "A PARMA CON PROPOSTE RAGIONEVOLI"

"Con il direttore generali Brunelli andiamo a Parma per incontrare sindaco e calciatori con delle proposte che ritengo ragionevoli'': lo dice il presidente della Figc Carlo Tavecchio uscendo dalla Lega Serie A"

15:45 PRESTITO SALVA PARMA, LA LEGA DICE SI'

E dopo la proposta è arrivato il voto. La Lega ha detto sì al piano salva-Parma, con quel prestito di 5 milioni prelevato dal Fondo multe. Sulle 19 società presenti, 15 hanno votato a favore, 3 gli astenuti (Napoli, Roma, Sassuolo), contrario il Cesena che si era espresso pubblicamente per il no col presidente Lugaresi. Ora Tavecchio andrà a colloquio coi giocatori del Parma.



15:10 LEGA: IL FONDO MULTE (5 MILIONI) PER IL PARMA

Da quanto trapela, siamo ormai alle battute finali del vertice di Lega. Dal quale sarebbe emersa questa decisione: i 19 club di serie A mettono a disposizione il "Fondo multe" (una parte di esso), alimentato appunto dalle ammede che il Giudice sportivo commina alle società nel corso della stagione per vari motivi, legati alle partite. Da questo fondo, si reperiscono 5 milioni che la Lega mette a disposizione del curatore fallimentare del Parma, in attesa dell'udienza del Tribunale il 19 marzo che deciderà sulla eventuale bancarotta del club.



14:35 ANCHE LEONARDI INDAGATO

Dopo Tommaso Ghirardi, c'è anche Pietro Leonardi nel registro degl iindagati per la vicenda Parma. L'ex dg gialloblù è accusato di concorso in bancarotta fraudolenta. Leonardi si era dimesso giorni fa parlando di motivi di salute.



12:55 LA GDF IN FIGC E IN LEGA

In vista dell'udienza pre-fallimentare relativa alle vicende del Parma Calcio, la Guardia di Finanza, per ordine della Procura della Repubblica, sta acquisendo e sequestrando documenti nella sedE della società emiliana; della Figc, a Roma; della Lega di serie A, a Milano; e in uno studio di consulenza del lavoro, a Parma.

12:04 ASSEMBLEA INIZIATA: PRESENTI IN 19, MANENTI UNICO ASSENTE

Con un'ora di ritardo è iniziata l'assemblea di Lega. Diciannove le squadre presenti con l'Empoli che è arrivato per ultimo. Assente il Parma.



11:58 ZAMPARINI: "NORMALE FALLIMENTO, COSE STUPIDE ALL'ITALIANA"

"La situazione nel Parma non è incredibile – ha spiegato il numero uno rosanero al suo arrivo in via Rosellini, dove sta per iniziare l’assemblea della Lega Calcio dedicata al caso Parma – Le società di calcio sono diventate società di capitale, in Italia ne sono fallite tante… succede anche nel calcio. E’ incredibile che ci sia un megafono così forte, perché se una società viene gestita male fallisce. Non penso che se in altri settori una società fallisce, le altre debbano farsene carico. E' chiaro che c'è la volontà di preservare il campionato, vediamo se ci riusciamo. Certamente i giocatori non sono di serie C e pure i loro stipendi. Di certo non piango se Cassano non prende lo stipendio. Sono cose all'italiana, stupide".

11:55 PARMA-ATALANTA: PER IL G.O.S. SI PUO' GIOCARE

"Parma Fc comunica che il Gos (Gruppo Operativo Sicurezza), riunitosi questa mattina presso la Questura di Parma, ha dato parere favorevole allo svolgimento della gara Parma-Atalanta in programma domenica allo stadio Tardini alle ore 15 in quanto Parma Fc ha garantito, in modo autonomo, tutti i servizi previsti dalla normativa vigente. Parma Fc ringrazia tutti i fornitori che si sono adoperati insieme al club per questo risultato".

11:20 ARRIVATI AGNELLI, GALLIANI DE LAURENTIIS E LOTITO

In Lega Calcio, dopo Agnelli, sono arrivati anche Galliani, Zamparini, De Laurentiis, Lotito e Marotta.



10:50 PREZIOSI: "NON MI FIDO DI MANENTI"

"Non mi fido di Manenti, non vorrei vederlo qui in assemblea". Così il presidente del Genoa Enrico Preziosi all'arrivo in Lega Calcio per l'assemblea di Serie A. "aveva detto che avrebbe sistemato le cose nel giro di due o tre giorni, ma ne sono passati più di 15. E' inaffidabile. Siamo qui per discutere la possibilità che il Parma continui il campionato. Mi sembra ci sia una caccia al colpevole, ma non è così che si risolvono i problemi. Dovremo impedire l'acquisto di oltre 200 giocatori. Ma credo che il calcio sia un meccanismo preciso, in cui nessuno può acquistare senza dare garanzie. I meccanismi attuali del sistema-calcio, però, non sono sufficienti. Acquisto del Parma a un euro? E' stranissimo, anche in questo caso la Federazione deve imporre delle norme, come si fa in Inghilterra. E' la prima volta che accade e dobbiamo trarne esperienza. In Inghilterra non sarebbe mai successo. Non mi risulta, comunque, che ci siano altre situazioni come quelle del Parma".



10:48 E' ARRIVATO TAVECCHIO

Carlo Tavecchio è arrivato in Lega Calcio. Il presidente Figc non ha rilasciato dichiarazioni all'ingresso.



10:22 GUARDIA DI FINANZA A COLLECCHIO

E' in corso da questa mattina, negli uffici del Parma, al Centro sportivo di Collecchio, un'ispezione della Guardia di Finanza. Secondo indiscrezioni, gli agenti del Comando provinciale di Parma hanno raccolto alcuni documenti inerenti le indagini in corso della Procura di Parma. A seguire l'attività degli uomini delle Fiamme gialle c'è anche il presidente del Parma Giampietro Manenti.