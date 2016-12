La Lega: Parma-Udinese l'8/4, Genoa-Parma il 15/4

21:03 - Parma-Torino, domenica 22 marzo stadio Tardini, rischia di non essere disputata. Ma intanto la Lega di A ha comunicato che le due partite fin qui rinviate si recuperano: Parma-Udinese mercoledì 8 aprile alle 18,30, Genoa-Parma mercoledì 15 aprile sempre alle 18,30. E' la prova che la Lega preme perché il club finisca regolarmente la stagione, anche se le ultime vicende rimettono tutto in discussione.

E' quanto emerge in queste ore, dopo la bufera per l'arresto di Manenti e in attesa della decisione del Tribunale fallimentare, domani. Fra l'altro, il Comune di Parma non avrebbe ancora concesso la disponibilità dello stadio. Si attende un intervento della Lega di Serie A.

E' il tormento che si ripropone, nel club e attorno a esso, in attesa che domani il Tribunale sancisca il fallimento della società, dando così modo al curatore fallimentare di poter disporre dei 5 milioni garantiti, due settimane fa, dalla Lega di Serie A per concludere la stagione sportiva 2014-2015.

Ci sono però fondate perplessità, sui tempi. La decisione del Tribunale non si annuncia immediata, domani. Il tempo di studiare le carte, le verifiche, le audizioni, ma per una sentenza occorre il tempo ragionevole e la partita Parma-Torino è domenica, ci sono tre giorni per una delibera e ci sono anche giocatori e allenatore e chi resta del gruppo dirigente che non sono macchine che si accendono e si spengono a prescindere.

Questo è il problema, in attesa della giornata di domani. E c'è anche il problema-stadio visto che dopo questa'altra bufera il Comune non ha ancora dato la disponibilità del Tardini e secondo alcuni il rinvio della gara col Torino è da ritenersi molto probabile.

Se così sarà, diventano tre le gare che il Parma deve recuperare e l'idea che la sequenza venga azzerata e la squadra chiuda qui la stagione si sta facendo strada. Ferma restando al momento la posizione della Lega di Serie A che fin qui ha fatto di tutto, e crediamo lo farà ancora, per garantire il regolare (regolare?) svolgimento del campionato. Tanto da aver comunicato il recupero delle due partite con Udinese e Genoa: per indicare la strada da seguire. La Lega vuole che il Parma concluda regolarmente la stagione.