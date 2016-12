La Lega ha detto sì: gol-fantasma addio dal 2015-16 

17:11 - Dalle parole ai fatti: la Lega Serie A ha detto sì alla norma sulla goal-line technology per la prossima stagione. Ci sarà una commissione di sette persone per valutare quale azienda avrà in mano il potere della tecnologia, oltre a decidere cosa succederà agli assistenti di linea. La tecnologia sarà pagata dai club e dalla Lega Serie A.

Dunque, mai più gol fantasma. Stamane, l'Assemblea della Lega di A, ha preso atto degli studi di fattibilità preparati dalla commissione federale guidata dal dg Michele Uva e ha dato il via alla fase-due: un bando di gara che dovrà portare alla scelta definitiva tra uno dei quattro sistemi in lizza. Il costo di ogni apparato si aggira sui 150 mila euro. Pagano i club. Si comincia dal prossimo 23 agosto, quando prende il via la Serie A 2015-16. Resta da decidere cosa fare degli arbitri giudici di linea.