La Lega calcio al governo: annullate il decreto-sicurezza

17:17 - Era scontato che accadesse, ora è anche ufficiale: la Lega calcio chiede con urgenza che dal decreto sicurezza negli stadi venga abolita la norma che prevede oneri a carico delle società. Secondo i 20 club di Serie A, è una norma anticostituzionale. E' quanto hanno deciso in assemblea i presidenti, riuniti a Milano, chiedendo che la decisione sia presa già la prossima settimana. Come reagirà l'esecutivo?

Ed ecco la parte del comunicato in cui la Lega chiede che venga azzerata la richiesta di oneri, a carico delle società, per la sicurezza negli stadi.

"La Lega chiede, senza indugio, che, nella seconda lettura del disegno di legge prevista in Senato a partire da martedì 14 ottobre, l’intero testo degli articoli 3-ter e 3-quater sia definitivamente soppresso, in quanto prefigurante l’introduzione di una vera e propria tassa posta soggettivamente a carico delle sole società sportive organizzatrici degli eventi per la fornitura di un servizio pubblico (il mantenimento della sicurezza e dell’ordine pubblico in occasione di eventi e manifestazioni) non opzionale ma previsto per legge nell'interesse dell’intera collettività e, come tale, in palese contrasto col principio di uguaglianza e l’obbligo generale di contribuzione alla spesa pubblica sanciti dagli articoli 3 e 53 della Costituzione della Repubblica Italiana".