La Lazio vira su Gasperini, Mihajlovic verso il Torino

La Lazio, per il dopo Simone Inzaghi, sta pesantemente virando su Gasperini anche perché Preziosi sembra sempre più stuzzicato dall'idea di puntare su Juric del Crotone. Con Gasp candidato forte per la panchina biancoceleste, Mihailovic sedotto e abbandonato entra nel mirino del Torino nel caso Ventura accettasse di tornare alla guida del Cagliari. Proprio i sardi si stanno contendendo assieme all'Empoli un tecnico emergente, Roberto De Zerbi attuale tecnico del foggia in LegaPro che piace per il suo calcio offensivo.



Si muove l'Empoli perché Giampaolo è in ballottaggio con Maran per la successione a Montella alla Sampdoria. L'aeroplanino, ormai lontano dalla genova blucerchiata, è uno dei nomi forti come Ct della Nazionale pe il dopo Conte. In realtà De Biasi è il primo nome della lista come nuovo Ct azzurro e questo riapre il possibile approdo di Montella al Milan. Indipendentemente dai nuovi possibili assetti societari i nomi spendibili non sono tantissimi.



Paulo Sousa che ha deciso di restare a Firenze è fuori gioco, così come Marcello Lippi sembra essersi allontanato come ipotesi. Le uniche alternative Montella potrebbero arrivare dall'estero con Emery e Pellegrini spettatori molto interessati.