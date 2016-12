La Lazio sbanca il San Paolo e va in Champions: Napoli battuto 4-2

LA PARTITAMinuto 24. Cinquantamila napoletani osservano la corsa di Callejon verso la porta di Marchetti. Il sibilo diventa clamore, il clamore ritorna in un attimo silenzio d'attesa: gli occhi seguono la traiettoria del pallone che supera il portiere laziale e rotola verso la porta. Pochi centimetri più a destra e quel silenzio surreale si sarebbe trasformato in un grido assordante. E invece diventa solo un coro d'imprecazioni quando l'illusione del vantaggio si spegne sui cartelloni pubblicitari.



Ecco l'attimo che anticipa la trama di una serata surreale per gli azzurri, epica per i biancocelesti. L'ennesimo spreco per il Napoli, la Champions che inizia ad andarsene inesorabilmente lontana lontana. Il contraccolpo è infatti lì, dietro l'angolo, immediato, puntuale. La tensione si trasforma in paura, le gambe diventano macigni e la mente si annebbia: la Lazio, fino a quel momento rintanata a protezione di un pareggio che comunque la premierebbe, si riscuote e colpisce. Parolo prima, Candreva poi: in maniera chiururgica, l'1-0 al 33esimo, il raddoppio al tramonto del recupero concesso da Rocchi. Tredici minuti dentro i quali cancellare il doppio ko con Juve e Roma, tredici minuti per riappropriarsi di una stagione che sembrava essere sfuggita via.



A scappare sono invece i sogni dei napoletani, che ancora però ignorano quanto il secondo tempo ha per loro in serbo di folle e di amaro. Di crudele. Ripresa maledetta, emblematica, specchio di un'annata da psicanalisi, passata a costruire e disfare, disfare e ricostruire. E distruggere ancora. Senza sosta. Mettendoci dentro sfortuna, errori, sprechi e sbandamenti. Tutto e di più, una matassa fatta di pressappochismo e malasorte che il cornetto regalato a Benitez a inizio partita non riesce a scongiurare.



Dicevamo però dell'incredibile secondo tempo. Pronti-via ecco infatti il gol di Higuain che riapre i conti. La speranza. L'illusione. Ecco allora l'impensabile fino a pochi istanti prima che sembra improvvisamente materializzarsi, perchè il pazzesco salvataggio di Vrij su Mertens è presto seguito dal doppio giallo a Parolo. E allora? Lazio in dieci e Napoli a caricare a testa bassa verso la rimonta che si compie ancora grazie al Pipita. Il San Paolo è una bolgia indescrivibile, un urlo all'unisono di cinquantamila persone che neppure l'espulsione di Goulham che ristabilisce la parità numerica riesce a spegnere. Ci crede Benitez, ci credono i suoi uomini, la Lazio si fa piccola, arretra spaventata e Rocchi certo non l'aiuta concendendo un rigore per un contatto dubbio tra Lulic e Maggio, oltretutto fuori area.



Ma è proprio qui che il Napoli, crudelmente, si specchia di nuovo nell'assurdo, perché dal dischetto è Higuain a calciare alle stelle il pallone della Champions. Il resto, allora, è un finale già scritto: Onazi, in campo da pochi istanti riporta avanti la Lazio a cinque minuti dal novantesimo, Klose nel recupero chiude definitivamente i conti. I biancocelesti volano in Champions, il Napoli, mestamente quinto in classifica, in Europa League. Tra pianti, rimpianti, proteste e contestazioni. E per Benitez l'addio più triste e amaro.