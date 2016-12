La Juventus vuole José Mauri: e lui la fa piangere

12:59 - E' José Mauri il giocatore del momento. Il centrocampista argentino naturalizzato italiano, che compirà 19 anni il 16 maggio, ha steso la Juventus con una prodezza regalando un successo memorabile al Parma. E adesso il gioiellino lanciato nel grande calcio da Donadoni è finito sul taccuino di diverse big europee: su di lui hanno messo gli occhi, tra le altre, Chelsea, Arsenal e Bayern Monaco. Oltre, naturalmente, alla stessa Juventus.

Nato a Realicò, in Argentina, nella primavera del 1996 e cresciuto nelle giovanili del Parma, José Mauri ha esordito la scorsa stagione in Serie A e quello segnato alla Juventus ieri al Tardini è il suo secondo gol in campionato. Il primo lo aveva messo a segno contro un’altra squadra bianconera, l’Udinese, nella sfortunata sfida del Friuli persa 4-2 dalla squadra emiliana alla quinta giornata.

Stavolta la sua magia, che quasi di sicuro non servirà a evitare la retrocessione, è valsa una vittoria che rappresenta il momento più bello di una stagione da dimenticare in fretta.

Il contratto di Mauri con i ducali scade il 30 giugno 2017 ma, visto il drammatico momento del club, ipotizzare una sua permanenza in gialloblù appare pura fantasia. Al momento la sua valutazione di mercato si aggira intorno ai cinque milioni di euro, ma la prodezza che ha mandato su tutte le furie Allegri avrà l’effetto di alzare il prezzo.

E da qui alla fine della stagione mancano ancora 9 partite nelle quali il giocatore avrà di sicuro la possibilità di mettersi ulteriormente in mostra. La squadra del suo futuro (guarda il destino) potrebbe essere proprio la Juventus, che per lui sembra pronta a investire. Ma l’operazione non si preannuncia delle più semplici: su José Mauri, infatti, hanno messo gli occhi anche diversi top club europei, su tutti Chelsea, Arsenal e Bayern Monaco. In particolare i tedeschi, nelle ultime settimane, si sarebbero fatti avanti un sondaggio. Che l’asta si scateni.