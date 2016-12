La Juventus rinuncia al Torneo di Viareggio

16:31 - Dopo aver vinto 6 volte nelle ultime 12 edizioni, quest'anno la Juventus non parteciperà al Torneo di Viareggio. Una decisione clamorosa, se si pensa che la società bianconera rappresentava una vera e propria istituzione nella competizione giovanile. Ufficialmente la rinuncia è dovuta alla coincidenza con le partite della Youth League. Nonostante l'eliminazione prematura da questa competizione, i bianconeri non hanno fatto passi indietro.

L'edizione 2015 del Torneo di Viareggio è in programma dal 2 al 16 febbraio, periodo in cui la Juventus, in caso di qualificazione, avrebbe dovuto giocare gli ottavi della Champions giovanile. Ma la squadra di Grosso, con soli 5 punti, è arrivata terza dietro Atletico Madrid e Olympiacos.



Dopo l'esperimento dello scorso anno, con quattro teste di serie - tra cui la Juve - che hanno esordito negli ottavi di finale, quest'anno si è tornati alle 32 squadre senza corsie preferenziali. Nelle ultime due edizioni, vinte dall'Anderlecht e dal Milan di Inzaghi, i bianconeri sono stati eliminati dalla Juve Stabia e dal Verona negli ottavi di finale.