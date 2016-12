La Juventus e Tevez non si fermano, battuto il Genoa 1-0

00:07 - E' una Juventus pigliatutto che non accenna a rallentare la propria corsa. Nella sfida della ventottesima giornata di Serie A contro il Genoa, i bianconeri si impongono di misura 1-0 grazie a un siluro sotto la traversa di Tevez al 25'. Juve sfortunata prima dell'intervallo per la traversa colpita da Chiellini, mentre nella ripresa l'Apache si fa ipnotizzare dal dischetto da Lamanna entrato al posto dell'infortunato Perin.

LA PARTITA

Non c'è possibilità di replica, questa Juventus è la più forte del campionato e contro il Genoa, seppur senza giocare una partita memorabile, l'ha dimostrato. Un girone dopo Massimiliano Allegri ha chiuso il cerchio, dalla sconfitta dell'andata (unica nel suo genere in campionato) che segnò il punto più basso dei mugugni ambientali alla vittoria del ritorno, con lo stesso finale, nel momento più alto della sua parabola in panchina a pochi giorni dall'impresa di Dortmund. La Juventus corre spedita verso il trentunesimo scudetto e nemmeno un buonissimo Genoa ha saputo rallentarne il percorso.

Le scorie del Signal Iduna Park si sono ovviamente fatte sentire, soprattutto nel finale, ma è nella prima ora di gioco che i bianconeri hanno costruito le basi del ventesimo successo in campionato. Dopo un'occasione concessa a Niang dopo due minuti per una disattenzione tecnica di Bonucci, il dominio juventino sul campo è stato lampante trascinato come sempre dalla garra di Carlitos Tevez. Il suo siluro sotto la traversa al 25' abbaglia lo Stadium squarciando quell'equilibrio nelle occasioni che stava diventando pericoloso per i padroni di casa, manna dal cielo per la tattica - sempre ottima - di Gasperini dall'altra parte. Dalla destra bianconera arrivano i pericoli maggiori per i rossoblù, ma è la traversa a dire di no a Chiellini già prima dell'intervallo con il match che resta in equilibrio.

Condizione che resta tale anche al 62' dopo il calcio di rigore causato da Roncaglia per l'atterramento di Pereyra. Sul dischetto va Tevez e non Vidal, punito dopo il penalty sbagliato a Cesena, ma l'Apache non fa meglio imitando il collega e facendosi ipnotizzare da Lamanna (subentrato all'infortunato Perin). Per la serie anche i fenomeni sbagliano. L'occasione del raddoppio capita anche sui piedi di Llorente poco dopo, ma il 2-0 non arriverà mai. Anzi, a sfiorare il pareggio è il Genoa con Perotti all'80' ma è super Barzagli nell'anticipo dell'ultimo centimetro. L'esultanza post intervento la dice lunga e mantiene calato il sipario su un campionato che perdere a questo punto pare davvero impossibile.



LE PAGELLE

Tevez 7 - Un giocatore impressionante non tanto per le qualità, quanto per la fame di gol che ha costantemente. La partita la sblocca con una magia dal nulla, poi dal dischetto si fa ipnotizzare. Forse era un compito troppo facile.

Niang 5 - Doveva e poteva essere la prova del nove, della sua maturità. Una grande partita contro una grande squadra in uno stadio importante. Appuntamento fallito, sarà per la prossima.

Barzagli 7 - Allegri ha trovato il muro difensivo, pedina fondamentale per il finale di stagione sui tre fronti. Dalle sue parti non si passa.

Lamanna 7 - Entra e para il rigore, una scena già vista. Allora ipnotizzò Ljajic, oggi Tevez.

Llorente 5,5 - Altra prova deludente per il navarro che crea poco e sbaglia molti palloni. Dopo il rigore ha la possibilità di segnare ma si addormenta col pallone tra i piedi.



IL TABELLINO

JUVENTUS-GENOA 1-0

Juventus (3-5-2): Buffon 6; Barzagli 7, Bonucci 6, Chiellini 6,5; Lichtsteiner 6,5 (27' st Pepe 6), Vidal 6 (42' st Sturaro sv), Marchisio 6,5, Pereyra 6, Padoin 6; Llorente 5,5 (27' st Matri 6), Tevez 7. A disp.: Storari, Rubinho, Ogbonna, Evra, Vitale, Coman. All. Allegri 6,5

Genoa (3-4-3): Perin 6 (7' st Lamanna 7); Roncaglia 5,5, Burdisso 6, De Maio 6; Edenilson 5,5, Bertolacci 6, Kucka 6, Bergdich 5,5; Lestienne 5 (21' st Laxalt 5), Niang 5 (1' st Borriello 5,5), Perotti 5,5. A disp: Izzo, Tambè, Marchese, Tino Costa, Mandragora, Sommariva, Pavoletti. All.: Gasperini 6

Arbitro: Di Bello

Marcatori: 25' Tevez

Ammoniti: Bonucci (J); Perotti, Bertolacci, Borriello, Roncaglia (G)

Espulsi: nessuno

Note: 17' st Lamanna (G) para un rigore a Tevez (J)