La Juventus corteggia De Rossi che dice no alla " Vecchia Signora"

Festeggerà domenica a Empoli quindici anni in maglia giallorossa, Daniele De Rossi che la scorsa stagione è stato spesso contestato. Tanto da metterne in dubbio il futuro con la Roma. Il contratto ricchissimo scade a giugno. E così si scopre il corteggiamento clamoroso. La Juventus avrebbe contattato il procuratore Berti, per offrirgli un legame annuale con opzione sulla seconda stagione. Proposta rifiutata e smentita dalla società bianconera.