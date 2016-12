La Juventus alla conquista della Cina: profilo ufficiale su Sina Weibo

Il mercato asiatico è sempre più importante per la Serie A. La Juventus lo ha capito in fretta e ha aperto un profilo ufficiale sul social network Sina Weibo, la più grande piattaforma di microblogging della Cina, che vanta 500 milioni di iscritti e 176 milioni di utenti attivi. Considerato un ibrido tra Facebook e Twitter, Sina Weibo è usato da oltre il 30% dei cinesi che accedono a internet. Proprio a Shanghai la Juve sfiderà la Lazio in Supercoppa.

I fan bianconeri che vivono nel paese asiatico, sempre più in crescita, potranno trovare notizie di mercato e news sul club. Inoltre, come accade su Twitter, i tifosi avranno la possibilità di discutere tra loro e condividere informazioni sulla Juventus. E' possibile seguire l'account (magari in lingua inglese…) cliccando sul link http://www.weibo.com/juventusfccn. Per la cronaca, Juventus Football Club in cinese si pronuncia "yóuwén tú sī zúqiú jùlèbù".