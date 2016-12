20 settembre 2015 La Juve trova il primo successo in campionato: Genoa ko Protagonista Pogba: propizia lʼautogol di Lamanna e realizza il rigore decisivo

Dopo il successo in Champions con il City, la Juve trova la prima vittoria in campionato passando a Marassi con il Genoa per 2-0. Protagonista dell'incontro Pogba che nel primo tempo propizia l'autogol di Lamanna dopo aver colpito la traversa e poi nella ripresa, con i rossoblù in dieci uomini per l'espulsione per doppio giallo di Izzo, realizza il rigore che chiude definitivamente i conti. Tra i bianconeri, però, infortunati Morata e Mandzukic.

LA PARTITANon è la Juve dominante di una stagione fa ma è per lo meno una Juve ancora vincente. E per ora tanto basta. Specie se i tre punti arrivano dopo due ko e un pari e con l'Inter che scappa: al bivio di Marassi, i bianconeri hanno insomma imboccato la giusta direzione, quella sperata e suggerita da Allegri. Intensità se non eleganza, concretezza se non bollicine: i meccanismi sono ancora da rodare, questo è certo, ma oggi è stata più che sufficiente la ritrovata rabbia agonistica.



Con quel tanto di intelligenza e cinismo di chi sa ribaltare situazioni apparentemente sfavorevoli e indirizzarle a proprio vantaggio: esempio ne è l'infortunio patito da Morata che dopo 20 minuti lascia spazio a Pereyra. Ecco, proprio l'argentino diventa l'uomo in più capace di rompere l'equilibrio di una partita sin lì bloccata, con un Genoa tatticamente perfetto e capace di pungere all'occorrenza con Capel e con Dzemaili su calcio piazzato. Già, Pereyra si è detto: proprio dai suoi piedi nasce infatti l'assist per Pogba che da mezzo metro spara il pallone che fa sponda sulla traversa, carambola addosso a Lamanna e si converte dell'auto-gollonzo di giornata.



Un vantaggio ancor più facile da amministrare quando a un minuto dal riposo Izzo si becca il secondo giallo - trattenuta su Cuadrado lanciato a rete - e i rossoblù rimangono in dieci. In superiorità numerica, col pieno controllo del campo, la Juve della ripresa abbassa i ritmi e addormenta la partita: quando poi Figueiras, in campo al posto di Perotti, abbatte Chiellini in area, ci pensa ancora Pogba a chiudere i conti. Dal dischetto spiazza Lamanna col suo primo centro col numero 10 sulle spalle: due a zero e primo successo in campionato. La Juve, ora lo si può dire, è ripartita. In ritardo, è vero, ma ripartita: cinica e molto concreta. E per ora tanto basta.

LE PAGELLE Pogba 7: ancora un po' troppo lezioso e a tratti nervosetto. Ma, oggi almeno, si tratta di inezie perdonabili: decisivo più che mai nel primo successo bianconero in campionato. In crescita.

Pereyra 7: prezioso per dedizione, abnegazione, corsa e generosità. Entra per l'infortunio di Morata e cambia il corso della partita.

Cuadrado 6.5: fa espellere Izzo, non dà mai punti di riferimento agli avversari, detta il passaggio ai compagni. Gli serve solo maggior freddezza sotto porta.

Izzo 5: si immola per la causa baccandosi il secondo giallo: già prima, però, troppe titubanze e incertezze.

Lemina 6: la prima da titolare con la maglia bianconera. La personalità c'è, la presenza scenica pure, la crescita ben rassicurante.