La Juve trenta anni fa sul tetto del mondo

Le trombette di Tokyo, la sobria telecronaca di Giuseppe Albertini, il miglior Platini di sempre. 8 dicembre 1985, Juventus per la prima volta sul tetto del mondo. Diretta tv di Canale 5 all'alba. Una partita pazzesca, una delle più belle nella storia del calcio. Le magie di Roi Michel - quello vero in scarpette e calzoncini e non la discussa versione in giacca e cravatta - i numeri di quel Claudio Borghi che fece litigare Berlusconi e l'avvocato Agnelli, una panchina che più improvvisata non si può. La magia del calcio d'antan, un gol straordinario - triangolo magico Laudrup-Platini-Laudrup che consente alla Juve di andare ai supplementari - e forse il più bel gol annullato della storia: con Platini che protesta a modo suo, sdraiandosi sull'erba spelacchiata dello stadio. 120' minuti di calcio spettacolo con l'appendice dell'emozione che riservano i calci di rigore. Tacconi para, Platini segna. Sipario. Juve campione del mondo.