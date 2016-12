La Juve replica al Bayern: "Be heroes"

La Juve non raccoglie la provocazione e resta concentrata sul proprio obiettivo: superare il Bayern Monaco e centrare i quarti di finale. Dopo il tweet velenoso dei tedeschi - che hanno trasformato lo slogan bianconero #finoallafine in #quièlafine -, la risposta della Juve non si è fatta attendere ed è arrivata con stile, visto che il club ha pubblicato su Twitter l'immagine di Superman affiancato da una zebra. L'hashtag è inequivocabile: #BeHeroes.

Il tweet dei tedeschi, nel quale si vede un binario che porta all'Allianz Arena mentre sullo sfondo ci sono Neuer e la scritta "Qui è la fine", ha subito scatenato le polemiche ma la Juve ha voluto replicare concentrandosi esclusivamente su se stessa. Il 2-2 dell'andata, ottenuto in casa, non è un risultato semplice da ribaltare, ma se per una notte riesci a diventare Superman...