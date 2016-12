La Juve perde gli esterni: Asamoah e Lichtsteiner tentati dalla Premier

13:05 - Sirene inglesi per gli esterni della Juventus, Kwadwo Asamoah e Stephan Lichtsteiner. Secondo i media britannici il ghanese piace al Chelsea, che avrebbe messo sul piatto della bilancia 30 milioni di euro, mentre lo svizzero, che a giugno va a scadenza di contratto ed è corteggiato dai migliori club d'Europa, avrebbe già trovato un'intesa con il Manchester United. In casa bianconera devono correre ai ripari.

Mentre Allegri chiede a gran voce un rinforzo in difesa (centrale o terzino), la Juventus deve fare i conti con gli assalti dei ricchi club della Premier League. Secondo Metro, infatti, che riprende alcuni media ghanesi, il Chelsea è sulle tracce di Kwadwo Asamoah e avrebbe pronta un'offerta da 24 milioni di sterline, circa 30 milioni di euro al cambio attuale. Una proposta "indecente" che farebbe vacillare i bianconeri, che hanno pagato il jolly ghanese 18 milioni di euro in due tranche all'Udinese.

Mentre il futuro di Asamoah rimane nelle mani bianconere, non altrettanto si può dire per quello di Stefan Lichtsteiner, che nel prossimo giugno va a scadenza di contratto e dal quindi dal primo gennaio è libero di trovarsi un'altra squadra. Non è un mistero che le parti non riescano a trovare un accordo per il rinnovo, come non lo è che il laterale svizzero ha numerosi contendenti in tutta Europa.



Secondo il Daily Express, però, il Manchester United avrebbe sbaragliato la concorrenza di tutti e trovato già un accordo con il calciatore, che dal prossimo luglio giocherà nel "Teatro dei sogni".