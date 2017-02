La Juve finalmente è sbarcata a Torino :con cinque ore di ritardo

Con oltre cinque ore di ritardo la Juve è rientrata a Torino dalla trasferta di Champions League a Oporto. La partenza dei bianconeri, prevista in mattinata, è slittata alle 16.35 a causa di un problema tecnico: l'arrivo all'aeroporto di Caselle poco prima delle 19 poi pullman diretto a Vinovo. Un contrattempo pesante per Allegri e i giocatori: la Juve infatti giocherà in campionato sabato sera in anticipo contro l'Empoli allo Juventus Stadium.