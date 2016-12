La Juve è regina di Francia con 12 giocatori

Juventus e Liverpool sono le squadre che schierano il più alto numero di calciatori a Euro 2016: 12 ciascuno. Lo rivela France football che ha elaborato la statistica, entrando nel dettaglio. Il club bianconero è presente in Francia con Buffon, Barzagli, Bonucci, Chiellini, Sturaro, Zaza fra gli azzurri; Pogba ed Evra (Francia); Khedira (Germania); Mandzukic (Croazia); Morata (Spagna); Lichtsteiner (Svizzera).



Con 12 giocatori. E questa è la "formazione" bianconera in Francia: Buffon; Barzagli, Bonucci, Chiellini; LIchtsteiner, Sturaro, Khedira, Pogba, Evra; Mandzukic, Morata (Zaza).

Il Liverpool risponde con Clyne, Henderson, Lallana, Milner, Sturridge (Inghilterra); Mignolet, Origi, Benteke (Belgio); Ward, Allen (Galles); Can (Geremania); Skrtel (Slovacchia).



Con 11 giocatori. C'è il Tottenham: Rosa, Walker, Alli, Dier, Kane (Inghilterra); Alderweireld, Vertonghen, Dembele (Belgio); Wimmer (Austria); Lloris (Francia); Davies (Galles).



Con 10 giocatori. Il Manchester United ha 10 giocatori: Smalling, Rooney, Rashford (Inghilterra); Schneiderlin, Martial (Francia); Schweinsteiger (Germania); Fellaini (Belgio); De Gea (Spagna); McNair (Irlanda del Nord); Darmian (Italia).



Con 9 giocatori. Lo Shakhtar Donetsk: Pyatov, Butko, Kucher, Shevchuk, Rakytskyi, Kovalenko, Stepanenko, Seleznyov (Ucraina); Srna (Croazia). L'Arsenal: Koscielny, Giroud (Francia); Cech, Rosicky (Repubblica Ceca); Ozil (Germania); Wilshere (Inghilterra); Bellerin (Spagna); Ramsey (Galles); Xhaka (Svizzera). Il Bayern Monaco: Neuer, Boateng, Mueller, Kimmich, Goetze (Germania); Alaba (Austria); Thiago Alcantara (Spagna); Coman (Francia); Lewandowski (Polonia). Il Barcellona: Jordi Alba, Pique, Bartra, Busquets, Iniesta (Spagna); Ter Stegen (Germania); Vermaelen (Belgio); Rakitic (Croazia); Arda Turan (Turchia).



Con 8 giocatori. Il Real Madrid esibisce otto giocatori: Modric, Kovacic (Croazia); Sergio Ramos, Vasquez (Spagna); Pepe, Cristiano Ronaldo (Portogallo); Kroos (Germania); Bale (Galles).